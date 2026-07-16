Игроки сборной Англии шокированы решениями Тухеля

Команда не поняла идей своего тренера.

В сборной Англии удивлены решениями Томаса Тухеля, пишет The Telegraph.

Напомним, что накануне "три льва" вылетели с мундиаля, проиграв Аргентине.

Команда удивлена и недовольна решениями своего главного тренера. Напомним, что после гола Гордона Тухель выпустил троих центральных защитников.

Это вызвало огромное удивление, так как ожидался выход Олли Уоткинса, Букайо Сака или другого игрока, который мог бы действовать в контратаках.

Также игроки недовольны очень поздними заменами, которые Тухель провел уже после второго гола Аргентины. Этот же гол также вызвал бурю эмоций.

Энцо Фернандес прошил Пикфорда ударом из-за штрафной из зоны, которую должен был бы прикрывать Райс, но которого сняли перед тем.

В итоге сейчас команда растеряна. Считалось, что Тухель был приглашен из-за своего умения проводит матчи навылет, однако немецкий специалист допустил ряд критических ошибок в самый важный момент.

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