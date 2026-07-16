iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игроки сборной Англии шокированы решениями Тухеля

Команда не поняла идей своего тренера.
Сегодня, 21:25       Автор: Андрей Безуглый
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

В сборной Англии удивлены решениями Томаса Тухеля, пишет The Telegraph.

Напомним, что накануне "три льва" вылетели с мундиаля, проиграв Аргентине.

Команда удивлена и недовольна решениями своего главного тренера. Напомним, что после гола Гордона Тухель выпустил троих центральных защитников.

Это вызвало огромное удивление, так как ожидался выход Олли Уоткинса, Букайо Сака или другого игрока, который мог бы действовать в контратаках.

Также игроки недовольны очень поздними заменами, которые Тухель провел уже после второго гола Аргентины. Этот же гол также вызвал бурю эмоций.

Энцо Фернандес прошил Пикфорда ударом из-за штрафной из зоны, которую должен был бы прикрывать Райс, но которого сняли перед тем.

В итоге сейчас команда растеряна. Считалось, что Тухель был приглашен из-за своего умения проводит матчи навылет, однако немецкий специалист допустил ряд критических ошибок в самый важный момент.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Трубин может продолжить карьеру в итальянском гранде Трубин может продолжить карьеру в итальянском гранде
Интер пытается провернуть трансфер защитника сборной Англии Интер пытается провернуть трансфер защитника сборной Англии
Ферстаппен отказался обсуждать свое будущее на пресс-конференции Ферстаппен отказался обсуждать свое будущее на пресс-конференции
Экс-первая ракетка мира готов вернуться к турнирам Экс-первая ракетка мира готов вернуться к турнирам

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Университатей в ответном матче квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров

Последние новости

Европа22:10
Трубин может продолжить карьеру в итальянском гранде
ЧМ-202621:25
Игроки сборной Англии шокированы решениями Тухеля
Европа20:30
Интер пытается провернуть трансфер защитника сборной Англии
Формула 120:05
Ферстаппен отказался обсуждать свое будущее на пресс-конференции
Теннис19:30
Экс-первая ракетка мира готов вернуться к турнирам
Европа18:55
Фиорентина подписала скандального защитника
Теннис18:10
Олейникова побила "нейтралку" и прошла в четвертьфинал турнира в Румынии
Формула 116:55
Пилот Макларен потеряет десять позиций на старте Гран-при Бельгии
Формула 116:35
Гран-при Бельгии: расписание гоночного уикэнда
Лига Чемпионов16:19
Украинские футболисты вышли с антивоенным баннером после матча Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK