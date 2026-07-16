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Олейникова побила "нейтралку" и прошла в четвертьфинал турнира в Румынии

Украинка легко разгромила приданкину.
Сегодня, 18:10       Автор: Андрей Безуглый
Александра Олейникова / Getty Images
Александра Олейникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олейникова разгромно пробилась в четвертьфинал WTA 250 в Яссах.

В 1/8 финала украинка встречалась с "нейтралкой" еленой приданкиной, которую разбила в двух сетах.

Олейникова сразу со старта показала, что намерена победить. Отдав сопернице лишь одно очко, она уверенно довела победа до 6:1.

Во втором же сете украинка не отпустила победу, оформив еще один разгромный счет. Следующей соперницей Олейниковой станет француженка Клара Бюрель.

WTA 250. Яссы. 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина, 3) — Елена Приданкина — 2:0 (6:1, 6:2)

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