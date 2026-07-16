Гол украинского нападающего принес Андерлехту победу в спарринге
Андерлехт накануне провел на предсезонном сборе товарищеский матч с нидерландским АЗ, обыграв соперника с минимальным счетом 1:0.
Украинский нападающий бельгийской команды Даниил Сикан вышел на игру в стартовом составе и отличился единственным в этом поединке забитым мячом.
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25-летний украинец забил во втором тайме, поразив ворота соперника дальним ударом из-за пределов штрафной.
Danylo on the scoresheet. 🇺🇦 RSCA wins its friendly against @AZAlkmaar, 0-1. pic.twitter.com/vzGnQqWBjL— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 16, 2026
Сикан отличился во втором подряд товарищеском матче Андерлехта. Ранее украинец помог команде одержать победу 3:2 в спарринге с нидерландским Неймегеном.
Напомним, что Сикан присоединился к Андерлехту в январе этого года, подписав контракт до июня 2030 года. В составе бельгийской команды он провел 11 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что украинский вингер АЕК Александр Зубков отличился голом в дебютном матче за новый клуб.
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