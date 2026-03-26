Украинский нападающий рискует досрочно завершить сезон

Даниилу Сикану может потребоваться операция.
Вчера, 23:24       Автор: Игорь Мищук
Даниил Сикан / Getty Images

Украинский нападающий Андерлехта Даниил Сикан рискует больше не появиться на поле в текущем сезоне.

Как сообщает HLN, подозрения на определенные проблемы возникли еще во время медицинского осмотра 24-летнего футболиста перед переходом в бельгийский клуб, однако трансфер состоялся. Затем украинцу диагностировали пубалгию - хронический дискомфорт в области паха и нижней части живота.

Украинский нападающий сначала пытался решить проблему инъекциями, но это результата не принесло. Предполагается, что теперь игроку может потребоваться операция.

В ближайшие дни нападающий проведет дополнительные консультации, по итогам которых будет принято окончательное решение о необходимости хирургического вмешательства.

Напомним, что Сикан перешел в Андерлехт из Трабзонспора в январе. В составе бельгийской команды нападающий провел шесть матчей во всех турнирах без результативных действий.

