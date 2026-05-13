BETON представил доклад про доброчестность в спорте на тренинге Национальной платформы

Национальная платформа доброчесности спорта является площадкой, где спортивные федерации, правоохранительные органы и профильные специалисты сферы спорта работают над системными решениями о протидействиях договорных матчей. Участники обмениваются информацией и учатся совместно защищать честность во время проведения соревнований.

В конференц-зале Национального олимпийського комитета Украини прошел практический тренинг для офицеров по доброчестности спортивных федераций по игровым видам спорта. Мероприятие стало частью пилотного проекта в сфере спортивной этики. Участники обсудили вопрос выявления влияния на результаты официальных соревнований, проведение внутренних расследований и взаимодействия между всеми субэктами защиты доброчестности в спорте.

Во время тренинга квалифицированный эксперт по спортивной аналитике и управлением рисками лицензионного оператора ставок на спорт BETON поділился экспертным взглядом на то, как лицензионные букмекеры помагают выявлять подозрительную активность и защищать честность соревнований. Важно понимать, что договорный матч — эт удар и по спорту, и по букмекеру, ведь легальный оператор, как и организатор спортивного ивенту, в таком случае теряет репутацию, поэтому в интересах обеих сторон, вести борьбу с нечестной игрой.

Экспертом было представлено системный подход к роли лицензионных букмекеров в противодействии влияния на результаты спортивных соревнований. Было сакцентировано, что современные случаи match-fixing (или договорные матчи) существенно эвалюционировали от локальных договоренностей к сложным , технологически организованных схем іс использованием аналитики и международных рынков ставок. Эксперт BETON в этом контексте акцентировал учасникам тренинга, что лицензионные операторы виступают важным элементом системы раннего виявления вмешательства в результы соревнований, поскольку имеют доступ к данных про аномальнуюю букмекерську активность и могут оперативно сигнализировать про потенциальные нарушения.

Отдельно уделили внимание так званой «економике мошенников» — подход, который организаторы схем вмешательства оценюют риски как инвестицию. Было подчеркнуто, что эфективные и общие механизмы противодействия, которые развивает Национальная платформа доброчестности спорта совместоно с стейкхолдерами, должны делать такие действия финансово невыгодными. Кроме того, эксперт акцентировал на подходах, которые использует BETON: внедрение систем лимитов, процедур верифікации пользователей та многоуровневых антифрод-решений. УВ итоге эксперт акцентувал, что действенное противодействие возможно только при условии скоординированного взаимодействия между спортивными организациями, государственными органами и лицензионными операторами, поскольку каждая из сторон владеет только частью необходимой информации.

«Честний спорт — это прежде всего ответственность и придерживаться правил честной игры. Тренинги и другие инициативы Национальной платформы усиливают принципы доброчестности в спорте. Верим, что проэкти, направленные на обеспечение равных возможностей для всех участников соревнований. Обеспечивают прозрачность, а с неи и доверие к результатам соревнований и спорту вцелом», — уточнил Роман Бовтун, директор по спортивной аналитике и управления рисками ООО “СИТИКОД”, который десктвует под брендом BETON.

