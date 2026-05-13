Талантливый пилот Мерседеса может перейти в Феррари

Питер Уиндзор предположил, что в будущем пилот Мерседеса Кими Антонелли может перейти в Феррари.

Эксперт заявил, что из-за своего итальянского гражданства Феррари попытается подписать талантливого гонщика команды Мерседес.

"Через пару лет он получит большое предложение от Феррари, допустим, уже после того, как выиграет чемпионат мира с Мерседесом, ему будет очень сложно отказаться, не так ли? Итальянец, переходящий в Феррари, чтобы снова попытаться выиграть чемпионат — это было бы довольно впечатляюще, правда?" — сказал британский обозреватель Формулы-1.

Добавим, что после четырёх Гран-при в этом сезоне Антонелли занимает первое место в личном зачёте со 100 очками; на его счету три победы и одно второе место на Гран-при Австралии.

