Статистика практически гарантирует титул Антонелли

Кими может стать лишь четвертым пилотом без чемпионства в подобных обстоятельствах.

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли имеет огромные статистические шансы на титул, пишет Formula Passion.

Согласно статистике, итальянский гонщик имеет почти 1100% шансы выиграть чемпионство в этом сезоне.

За предыдущие 76 сезонов Формулы-1 лишь трижды чемпионом не становился пилот, выигравший три из четырез стартовых Гран-при.

В 1973 году три гонки выиграл Эмерсон Фиттипальди, но титул ушел Джеки Стюарту. А в 1988 и 1989 годах так разменялись титулами Ален Прост и Айртон Сенна.

Таким образом, по итогам сезона-2026 Андреа Кими Антонелли точно впишет себя в историю, но пока неизвестно, в каком свете.

