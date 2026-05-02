iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Антонелли столкнулся с неполадками на практике

Жалуется на шины и поведение машины.
Сегодня, 09:38       Автор: Валентина Чорноштан
Кими Антонелли / Getty Images
После вынужденной апрельской паузы Формула-1 возобновила проведение Гран-при. В Майами уже прошла первая практика, в ходе которой пилот Мерседес Кими Антонелли столкнулся с проблемами.

Итальянский гонщик не смог проехать быстрый круг на шинах "медиум", в отличие от своих соперников, и в итоге стал пятым по результатам единственной практики.

Позже пилот Мерседес прокомментировал проблемы с силовой установкой и шинами в квалификации к спринту.

У меня были большие проблемы с болидом, мне не удавалось проехать хороший круг на шинах "медиум". Но затем, после перехода на "софт", машина внезапно ожила, и я почувствовал себя заметно комфортнее.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Андреа Кими Антонелли

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Хиггинс ведет против Мерфи в полуфинале, ничья Аллена и Ицзэ после второй сессии
просмотров
Футбол сегодня: Брентфорд Ярмолюка встретится с Вест Хэмом, Малиновский с Дженоа проведёт матч против Аталанты
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Полтава и Кривбасс выдали результативную ничью на старте 26-го тура
просмотров

Последние новости

Европа13:54
Реал потерял важного защитника перед Эль Класико
Украина13:24
Сборная Украины стартует на ЧМ-2026 по хоккею
Формула 113:02
Стало известно, избежал ли штрафа Ландо Норрис
Европа12:32
Топ нападающие готовы помочь Барселоне в игре с Осасуной
Бокс12:01
"Я вижу у него все шансы": Гвоздик оценил перспективы Хижняка на ОИ-2028
НБА11:43
Харден обновил антирекорд НБА
Европа11:24
Клуб АПЛ хочет оставить чемпионскую нашивку КЧМ на форме
НБА10:53
Звезда Лейкерс остаётся вне игры перед серией с Оклахомой
Европа10:23
Ливерпуль рискует потерять ключевого хавбекка на фоне затянувшихся переговоров
Европа09:54
Точно нет. Реал сообщил кого точно не видит тренером команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK