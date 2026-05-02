Антонелли столкнулся с неполадками на практике

Жалуется на шины и поведение машины.

После вынужденной апрельской паузы Формула-1 возобновила проведение Гран-при. В Майами уже прошла первая практика, в ходе которой пилот Мерседес Кими Антонелли столкнулся с проблемами.

Итальянский гонщик не смог проехать быстрый круг на шинах "медиум", в отличие от своих соперников, и в итоге стал пятым по результатам единственной практики.

Позже пилот Мерседес прокомментировал проблемы с силовой установкой и шинами в квалификации к спринту.

У меня были большие проблемы с болидом, мне не удавалось проехать хороший круг на шинах "медиум". Но затем, после перехода на "софт", машина внезапно ожила, и я почувствовал себя заметно комфортнее.

