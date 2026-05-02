Плей-офф НХЛ: Тампа одолела Монреаль, Бостон уступил Баффало

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:03       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на субботу, 2 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись три матча первого раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 1 мая

Юта – Вегас – 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Счет в серии: 2-4

Шайбы:
0:1 – 15 Хауден (Стоун, Марнер)
0:2 – 39 Марнер (Хэнифин, Барбашев)
1:2 – 47 Ямамото (Уигар, Сергачев)
1:3 – 49 Сиссонс (Корчак, Макнэбб)
1:4 – 52 Марнер (Айкел, Теодор)
1:5 – 56 Смит 

Бостон – Баффало – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Счет в серии: 2-4

Шайбы:
0:1 – 3 Так (Томпсон, Далин)
0:2 – 12 Самуэльссон (Томпсон, Кребс)
1:2 – 21 Пастрняк (Линдхольм, Заха)
1:3 – 45 Бенсон (Доун)
1:4 – 56 Норрис (Бенсон, Далин)

Монреаль – Тампа-Бэй – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Счет в серии: 3-3

Шайбы:
0:1 – 69 Гонсалвеш (Хэйгл, Джеймс)

