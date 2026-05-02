iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценки Цыганкова после игры с Мальоркой

Худший в старте Жироны по версии Whoscored.
Сегодня, 07:31       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В пятницу, 1 мая, состоялся матч Жирона - Мальорка, в котором принял участие украинский хавбек.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. За 90 минут он создал один голевой момент, продемонстрировал точность передач 79% (34 из 43) и совершил 64 касания мяча.

В штрафной соперника он отметился пятью касаниями, а также один раз оказался в офсайде. Кроме того, заработал два фола на себе, при этом сам дважды нарушил правила, за что получил жёлтую карточку. В единоборствах выиграл 4 дуэли при 8 проигранных.

По окончании матча статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру Виктора в 6,3 и 5,9 балла соответственно. Добавим, что по оценке портала Whoscored полузащитник стал худшим среди всех игроков, вышедших в стартовом составе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Виктор Цыганков ФК Жирона

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK