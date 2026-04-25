Хетафе - Барселона 0:2: обзор матча и результат игры 25.04.2026

Каталонцы укрепили свои позиции на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.
Сегодня, 19:42       Автор: Игорь Мищук
Барселона обыграла Хетафе / Getty Images
Барселона обыграла Хетафе / Getty Images

В субботу, 25 апреля, Барселона встречалась в гостях с Хетафе в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги.

После очередной потери очков Реалом каталонская команда сделала еще один шаг к чемпионству, одержав победу над соперником со счетом 2:0.

Читай также: Реал с Луниным упустил победу над Бетисом

Подопечные Ханса-Дитера Флика владели инициативой в поединке, а на перерыв ушли с минимальным преимуществом благодаря голу Фермина Лопеса. Во втором тайме победный для каталонцев результат закрепил Маркус Рашфорд.

Набрав 85 очков, Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Реал на 11 баллов. Хетафе с 44 пунктами расположился на шестой строчке.

Статистика матча Хетафе - Барселона 32-го тура чемпионата Испании

Хетафе - Барселона 0:2

Голы: Фермин, 45, Рашфорд, 74

Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 1.84
Владение мячом: 25% - 75%
Удары: 4 - 13
Удары в створ: 0 - 4
Угловые: 6 - 3
Фолы: 15 - 8

Хетафе: Сория - Иглесиас, Боселли, Дуарте, Джене (Абкар, 76), Давинчи - Бирманчевич (Васкес, 46), Милья, Арамбарри (Камара, 81), Мартин - Сатриано.

Барселона: Гарсия - Кунде (Араухо, 60), Кубарси, Мартин, Канселу - Педри (Касадо, 88), Гави (де Йонг, 60), Ольмо - Бардгджи (Рашфорд, 60), Левандовски, Лопес (Бальде, 82).

Предупреждения: Джене, Мартин - Кунде, Гави.

Статьи по теме

Ямаль под угрозой пропустить остаток сезона Ямаль под угрозой пропустить остаток сезона
Барселона ценой травмы Ямаля минимально обыграла Сельту Барселона ценой травмы Ямаля минимально обыграла Сельту
Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии, одолев Саутгемптон Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии, одолев Саутгемптон
Экстра-лига по футзалу: ХИТ разгромил Фурнитуру в первом матче четвертьфинальной серии, Сокол одолел Ураган Экстра-лига по футзалу: ХИТ разгромил Фурнитуру в первом матче четвертьфинальной серии, Сокол одолел Ураган

Видео

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

