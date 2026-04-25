Хетафе - Барселона 0:2: обзор матча и результат игры 25.04.2026

Каталонцы укрепили свои позиции на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.

В субботу, 25 апреля, Барселона встречалась в гостях с Хетафе в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги.

После очередной потери очков Реалом каталонская команда сделала еще один шаг к чемпионству, одержав победу над соперником со счетом 2:0.

Подопечные Ханса-Дитера Флика владели инициативой в поединке, а на перерыв ушли с минимальным преимуществом благодаря голу Фермина Лопеса. Во втором тайме победный для каталонцев результат закрепил Маркус Рашфорд.

Набрав 85 очков, Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Реал на 11 баллов. Хетафе с 44 пунктами расположился на шестой строчке.

Статистика матча Хетафе - Барселона 32-го тура чемпионата Испании

Хетафе - Барселона 0:2

Голы: Фермин, 45, Рашфорд, 74

Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 1.84

Владение мячом: 25% - 75%

Удары: 4 - 13

Удары в створ: 0 - 4

Угловые: 6 - 3

Фолы: 15 - 8

Хетафе: Сория - Иглесиас, Боселли, Дуарте, Джене (Абкар, 76), Давинчи - Бирманчевич (Васкес, 46), Милья, Арамбарри (Камара, 81), Мартин - Сатриано.

Барселона: Гарсия - Кунде (Араухо, 60), Кубарси, Мартин, Канселу - Педри (Касадо, 88), Гави (де Йонг, 60), Ольмо - Бардгджи (Рашфорд, 60), Левандовски, Лопес (Бальде, 82).

Предупреждения: Джене, Мартин - Кунде, Гави.

