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Футбол

Барселона обвиняет Переса в клевете и угрозах

Юсте пригрозил президенту Реалу судом.
Сегодня, 10:21       Автор: Валентина Чорноштан
Рафа Юсте / Getty Images
Рафа Юсте / Getty Images

Накануне глава мадридского Реала Флорентино Перес заявил, что он готовит для УЕФА 600-страничное досье о деле Негрейры. Помимо этого, он сказал: "Барселона всегда извлекает выгоду", чем вызвал реакцию внутри каталонской команды.

Исполняющий обязанности президента "блауграны" Рафа Юсте заявил, что команда будет готовить иск в суд из-за высказываний Переса в адрес каталонцев, сообщает Diario Sport.

Одно дело защищаться с гордостью, совсем другое – действовать за спиной. Президент Реала до сих пор не смирился с успехами Барселоны. Есть разница между завистью и злостью. Неужели вы действительно думаете, что этот человек может обвинять нас в краже чемпионских титулов и победах благодаря судьям?

Думаете, вы можете угрожать нам, заявляя, что отправите 500 документов в УЕФА? Не знаю, что этот человек думает. Что ж, мы встретимся в суде, и я надеюсь, что они получат по заслугам. Мы подадим в суд на Флорентино за клевету, направленную на дестабилизацию нашей команды. Нашу эмблему никто не запятнает. Никто не посрамит имя Барселоны. Так что мы встретимся в суде.

Тем временем Реал сделал официальное предложение по Альваресу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Флорентино Перес Реал Мадрид

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