Украинский новичок Боруссии М получил травму во время спарринга

Ефим Конопля был вынужденно заменен уже в начале товарищеского матча.

Украинский защитник Боруссии Менхенгладбах Ефим Конопля не смог доиграть товарищеский матч против клуба Рот-Вайсс Эссен (2:1).

Уже на десятой минуте встречи вследствие жесткого столкновения с соперником 26-летний футболист остался лежать на газоне. После оказания медицинской помощи украинец не смог продолжить игру и, прихрамывая, покинул поле.

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Насколько серьезную травму получил экс-игрок Шахтера, пока остается неизвестным.

"Сразу после игры сложно поставить точный диагноз. Но если знаешь, насколько он выносливый парень, и он сам говорит, что не может продолжать, значит, действительно не может. Надеюсь, все не настолько серьезно. Он чувствует дискомфорт во внутренней связке. Это еще не обязательно означает что-то серьезное, но, конечно, пока что это не лучшие новости", - рассказал тренер Боруссии М Ойген Полански.

Напомним, что Конопля перешел в Боруссию М из Шахтера в конце мая в статусе свободного агента, подписав с немецким клубом контракт до лета 2029 года.

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