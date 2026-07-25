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Футбол

Кудривка объявила о подписании бывшего игрока Шахтера

Иван Петряк продолжит карьеру в составе представителя УПЛ.
Сегодня, 18:08       Автор: Игорь Мищук
Иван Петряк / Getty Images
Иван Петряк / Getty Images

Бывший игрок Шахтера и ряда других клубов Иван Петряк пополнил состав Кудривки.

О подписании 32-летнего атакующего полузащитника сообщает официальный сайт представителя УПЛ.

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По данным Transfermarkt, игрок присоединился к Кудривке на правах свободного агента и заключил контракт до 30 июня 2027 года.

Петряк последний раз выходил на поле в официальном матче еще 1 декабря 2024 года, пребывая в аренде в Черноморце.

За свою карьеру игрок выступал за Зарю, Шахтер, Полесье, а также венгерские Ференцварош и Фехервар. На его счету пять матчей за национальную сборную Украины.

Напомним, ранее Александрия подписала двух игроков Кудривки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Иван Петряк Кудривка

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