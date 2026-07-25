Участник ЧМ-2026 сдал положительный тест на кокаин

Полузащитник Сассуоло и сборной Австралии Кристиан Вольпато предположительно сдал положительный тест на кокаин, сообщает BBC.

Футболиста, участвовавшего в чемпионате мира‑2026, дважды за одну ночь остановила полиция Сиднея за превышение скорости.

Сначала он ехал со скоростью до 94 км/ч при ограничении 60 км/ч, а спустя два часа — 109 км/ч. Во время второй остановки экспресс-тест на наркотики показал положительный результат на кокаин.

Добавим, что Вольпато оштрафовали за превышение скорости, а его водительские права приостановили на шесть месяцев. Для дополнительного анализа у игрока взяли повторный образец слюны.

Тем временем МОК отказался расследовать связи Инфантино с Трампом.

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