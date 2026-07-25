iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Участник ЧМ-2026 сдал положительный тест на кокаин

Вольпато лишён прав и оштрафован.
Сегодня, 14:06       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиан Вольпато / Getty Images
Кристиан Вольпато / Getty Images

Полузащитник Сассуоло и сборной Австралии Кристиан Вольпато предположительно сдал положительный тест на кокаин, сообщает BBC.

Футболиста, участвовавшего в чемпионате мира‑2026, дважды за одну ночь остановила полиция Сиднея за превышение скорости.

Сначала он ехал со скоростью до 94 км/ч при ограничении 60 км/ч, а спустя два часа — 109 км/ч. Во время второй остановки экспресс-тест на наркотики показал положительный результат на кокаин.

Добавим, что Вольпато оштрафовали за превышение скорости, а его водительские права приостановили на шесть месяцев. Для дополнительного анализа у игрока взяли повторный образец слюны.

Тем временем  МОК отказался расследовать связи Инфантино с Трампом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Австралии по футболу

Статьи по теме

Австралия одолела Турцию Австралия одолела Турцию
Чили - Австралия 1:1 видео голов и обзор матча Чили - Австралия 1:1 видео голов и обзор матча
Фьюри снова готов уйти из бокса Фьюри снова готов уйти из бокса
Леброн установил рекорд НБА по сокращению зарплаты Леброн установил рекорд НБА по сокращению зарплаты

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Первой лиги Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию после отсутствия на ЧМ-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли первый матч ПАОКу в квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина вылетела в четвертьфинале турнира в Гамбурге
просмотров

Последние новости

Бокс14:45
Фьюри снова готов уйти из бокса
НБА14:21
Леброн установил рекорд НБА по сокращению зарплаты
ЧМ-202614:06
Участник ЧМ-2026 сдал положительный тест на кокаин
Европа13:46
Де Брюйне может покинуть Наполи
Европа13:34
Фенербахче хочет подписать звезду Милана
Формула 112:49
Леклер не верит в повторение успеха на первых практиках в Венгрии
Лига конференций12:29
"Мы уступали во многих компонентах": тренер Копенгагена - о матче с Полесьем
Бокс11:53
Фьюри жёстко ответил Джошуа после победы над Вахом
Теннис11:31
Синнер и Джокович снялись с турнира в Монреале
Европа11:15
Экс-звезда Ливерпуля покидает Европу и станет игроком Бешикташа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK