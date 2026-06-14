Австралия - Турция 2:0: обзор матча и результат игры 14.06.2026

С утра 14 июня болельщиков ожидал матч группы D, в которой встретились Австралия и Турция. С самого начала матча номинальные гости завладели мячом, однако забить первый гол удалось австралийцам.

Иракунда на 27-й минуте оформил первый гол благодаря стремительной атаке своей национальной команды, которая действовала в высоком темпе, из-за чего подопечные Винченцо Монтеллы не успели своевременно отреагировать.

Этот гол взбодрил турецкую сборную: они вновь активно пошли вперёд и создали несколько напряжённых моментов у ворот соперника, однако безуспешно. Во втором тайме хавбек Санкт-Паули сделал счёт на табло 2:0 - Меткалф прошёл нескольких соперников и с расстояния пробил в правый угол ворот.

Под конец игры сборная Австралии полностью ушла в оборону, которую турки так и не смогли пройти. На текущий момент подопечные Винченцо Монтеллы находятся на 3-й позиции в таблице, а их обидчики на втором месте.

Статистика матча Австралия - Турция 1-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Австралия - Турция 2:0

Голы: Иракунда (27), Меткалф (75)

Ожидаемые голы (xG): 0.76 - 1.33

Владение мячом: 28% - 72%

Удары: 9 - 30

Удары в створ: 4 - 8

Угловые: 5 - 8

Фолы: 12 - 4

Австралия: Бич — Итальяно, Чиркати, Суттар, Берджесс, Босс — Меткалф, О'Нилл, Окон-Энгстлер, Иракунда — Туре.

Турция: Чакир — Челик, Демирал, Бардакчи, Кадиоглу — Юксек, Чалханоглу — Гюлер, Кокджу, Йылмаз — Актюркоглу.

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