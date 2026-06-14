iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Австралия - Турция 2:0: обзор матча и результат игры 14.06.2026

Сумела переиграть подопечных Винченцо Монтеллы.
Сегодня, 09:13       Автор: Валентина Чорноштан
Австралия – Турция / Getty Images
Австралия – Турция / Getty Images

С утра 14 июня болельщиков ожидал матч группы D, в которой встретились Австралия и Турция. С самого начала матча номинальные гости завладели мячом, однако забить первый гол удалось австралийцам.

Иракунда на 27-й минуте оформил первый гол благодаря стремительной атаке своей национальной команды, которая действовала в высоком темпе, из-за чего подопечные Винченцо Монтеллы не успели своевременно отреагировать.

Этот гол взбодрил турецкую сборную: они вновь активно пошли вперёд и создали несколько напряжённых моментов у ворот соперника, однако безуспешно. Во втором тайме хавбек Санкт-Паули сделал счёт на табло 2:0 - Меткалф прошёл нескольких соперников и с расстояния пробил в правый угол ворот.

Под конец игры сборная Австралии полностью ушла в оборону, которую турки так и не смогли пройти. На текущий момент подопечные Винченцо Монтеллы находятся на 3-й позиции в таблице, а их обидчики на втором месте.

Статистика матча Австралия - Турция 1-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Австралия - Турция 2:0

Голы: Иракунда (27), Меткалф (75)

Ожидаемые голы (xG): 0.76 - 1.33
Владение мячом: 28% - 72%
Удары: 9 - 30
Удары в створ: 4 - 8
Угловые: 5 - 8
Фолы: 12 - 4

Австралия: Бич — Итальяно, Чиркати, Суттар, Берджесс, Босс — Меткалф, О'Нилл, Окон-Энгстлер, Иракунда — Туре.

Турция: Чакир — Челик, Демирал, Бардакчи, Кадиоглу — Юксек, Чалханоглу — Гюлер, Кокджу, Йылмаз — Актюркоглу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Турции по футболу сборная Австралии по футболу

Статьи по теме

Сборная Турции нашла главного тренера - на пост также претендовал Шевченко Сборная Турции нашла главного тренера - на пост также претендовал Шевченко
Экс-нападающий Галатасарая переехал в Вашингтон и начал работать в Uber Экс-нападающий Галатасарая переехал в Вашингтон и начал работать в Uber
К игроку сборной Турции вместо микрофона поднесли щетку для чистки унитаза К игроку сборной Турции вместо микрофона поднесли щетку для чистки унитаза
Мирча Луческу: Если не возглавлю какой-то клуб, закончу карьеру Мирча Луческу: Если не возглавлю какой-то клуб, закончу карьеру

Видео

Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Нидерландов и Германии в рамках ЧМ
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Формула 110:23
Стюарды вызвали пилота Феррари
Бокс09:48
Мексиканский чемпион хочет биться с Ломаченко
ЧМ-202609:24
ЧМ-2026: Бразилия разошлась с Марокко ничьей, Австралия сотворила сенсацию с Турцией
ЧМ-202609:13
Австралия одолела Турцию
ЧМ-202608:40
Франция получила усиление в линии обороны
НБА08:22
Вембаньяма разнёс свою команду после поражения в финале НБА
ЧМ-202607:59
Вингер сборной Бразилии повторил достижение Роналдиньо
ЧМ-202607:34
Сенсация от Марокко в матче с Бразилией и победа Шотландии с Гаити
Европа07:05
Футбол сегодня: матчи Нидерландов и Германии в рамках ЧМ
НБА06:30
Нью-Йорк Никс - чемпионы НБА!
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK