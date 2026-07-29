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"Опасный парень": Усик оценил своего вероятного соперника в прощальном бою

Украинский экс-чемпион поделился мнением о Деонтее Уайлдере.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о Деонтее Уайлдере, который является наиболее вероятным соперником для его последнего боя.

Украинский боксер отдал должное американскому экс-чемпиону, отметив, что считает его непростым оппонентом.

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"Послушайте, это человек, который последние десять лет был топовым боксером, чемпионом мира. Это опасный парень.

Я боксирую не ради славы. Это просто моя жизнь. Пугает ли меня завершение карьеры? Нет, не пугает, но думаю, что буду скучать по боям. Когда я скажу, что закончил свою спортивную карьеру, то не думаю, что захочу вернуться", - сказал Усик в комментарии All Out Fighting.

Ранее Усик рассказал о работе над его последним поединком.

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