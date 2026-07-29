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Футбол

Неймар подтвердил, что покинул сборную Бразилии

Бразилец дал четкий ответ.
Сегодня, 14:10       Автор: Андрей Безуглый
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий Сантоса Неймар подтвердил, что больше не сыграет за сборную Бразилии.

Напомним, об окончании международной карьеры футболист объявил еще после поражения Норвегии на ЧМ-2026.

А теперь в интервью журналистам Неймар еще раз подтвердил, что завершил карьеру в национальной команде.

Мое время в сборной подошло к концу. Я творил историю, я был очень счастлив, я отдал все, что мог, отдал свою жизнь.

Я всегда боролся и выкладывался на все сто ради желтой футболки. Но я больше не хочу этого делать

Ранее также сообщалось, что защитник Интернасьоналя получил необычное наказание.

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