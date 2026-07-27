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Футбол

Неймар самовольно пропустил тренировку в Сантосе

Это случилось сразу после конфликта в раздевалке.
Сегодня, 17:35       Автор: Андрей Безуглый
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Неймар снова угодил в неприятную ситуацию, пишет Globo.

После ничьей с Шапокоэнсе бразилец повздорил в раздевалке с одноклубника. Однако после бразилец заявил журналистам, что никакой ссоры на самом деле не было.

Однако уже не следующий день Неймар не приступил к тренировке вместе с командой.

Сообщается, что форвард приехал на базу клуба, выпил кофе, поговорил с журналистами и сразу же уехал. Вскоре на базу прибыли представители совета директоров Сантоса, чтобы разобраться в конфликте.

Ранее также сообщалось, что клубу Роналду грозит трансферный бан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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