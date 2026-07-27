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Футбол

Неймар жёстко опроверг слухи о конфликте с молодыми игроками Сантоса

Пригрозил исками тем, кто распространяет ложь о скандале.
Сегодня, 08:24       Автор: Валентина Чорноштан
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Неймар опроверг информацию о конфликте с молодыми игроками Сантоса.

Напомним, что ранее в СМИ ходила информация о том, что бразилец словесно оскорблял молодых партнёров прямо в раздевалке.

Позже форвард заявил, что сообщения о том, будто он агрессивно отреагировал на партнёров по команде в раздевалке, не соответствуют действительности.

Добавим, что Неймар подчеркнул, что никаких оскорблений в адрес молодых игроков не было, и призвал не распространять ложную информацию о произошедшем.

Ранее команда Серии А ввела строгие ограничения для своих воспитанников.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар сантос

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