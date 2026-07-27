Неймар жёстко опроверг слухи о конфликте с молодыми игроками Сантоса
Неймар опроверг информацию о конфликте с молодыми игроками Сантоса.
Напомним, что ранее в СМИ ходила информация о том, что бразилец словесно оскорблял молодых партнёров прямо в раздевалке.
Позже форвард заявил, что сообщения о том, будто он агрессивно отреагировал на партнёров по команде в раздевалке, не соответствуют действительности.
Добавим, что Неймар подчеркнул, что никаких оскорблений в адрес молодых игроков не было, и призвал не распространять ложную информацию о произошедшем.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Neymar Jr. DENIES the rumours of him abusing the Santos youngsters:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 26, 2026
"There’s one OTHER thing. I’ve seen some news spreading saying that I scolded the young players in the dressing room... That’s FALSE."
"Whoever spread this information, please don't do that. Don’t… pic.twitter.com/67oXITMJra
Ранее команда Серии А ввела строгие ограничения для своих воспитанников.
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