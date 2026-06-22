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Футбол

Неймар может впервые сыграть на ЧМ-2026

Бразилец восстановился после травмы.
Сегодня, 20:30       Автор: Андрей Безуглый
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Форвард сборной Бразилии Неймар может появиться на поле, пишет Globo Esporte.

Напомним, что бразильца вызвали в сборную на мундиаль, несмотря на его травму.

Однако, как пишет издание, Неймар полностью восстановился и провел первую полноценную тренировку с командой.

Теперь не исключено, что 34-летний бразилец сыграет против Шотландии, его выход на поле допустил Карло Анчелотти.

Шансы Неймара на участие в матче группового этапа только стали выше после травмы Рафиньи.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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