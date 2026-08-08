Защитник Тоттенхэм сопротивляется трансферу в Атлетико

Защитник Тоттенхэма Кристиан Ромеро отказывается переходить в Атлетико, утверждает Mundo Deportivo.

Сейчас мадридский клуб ведет переговоры о трансфере игрока, однако стороны пока еще не сошлись в цене.

Однако сам игрок предпочел бы Барселону. Ромеро уже встречался с Деку, и стороны хотели бы заключить соглашение, но сейчас каталонцы сосредоточены на других позициях.

Издание оценивает трансфер Ромеро в Барселону, как маловероятный. Вероятней всего, Ромеро будет вынужден принять предложение Атлетико.

Ранее также сообщалось, что Ноттингем оформит трансфер таланта из Африки.

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