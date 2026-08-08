Родри заявил о своем желании перейти в Барселону

Хавбек Манчестер Сити Родри сообщил клубу о своем желании покинуть команду, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что на испанца претендуют Реал и Барселона, однако по последним слухам каталонцы имеют огромное преимущество.

А теперь, если верить инсайдеру, Родри заявил Сити, что хочет перейти только в Барселону.

Каталонцы, очевидно, также в курсе настроя игрока, так как уверены в успехе переговоров и уже готовят новое предложение.

Ранее также сообщалось, что талант Реала может оказаться в АПЛ.

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