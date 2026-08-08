Нойер раскрыл секрет Баварии перед Суперкубком Германии

Заявил, что мюнхенский клуб будет непобедимым в новом сезоне.

Мануэль Нойер оценил подготовку Баварии к новому сезону.

Вратарь мюнхенцев после победы над Астон Виллой со счётом 2:1 в рамках товарищеских матчей высказался о предстоящем сезоне.

40-летний голкипер отметил, что костяк команды сохранился, а новые футболисты уже успели усилить состав, приводит его слова пресс-служба Баварии.

По словам Нойера, мюнхенцы также максимально серьёзно относятся к контрольным встречам, поскольку используют их для подготовки к Суперкубку. Напомним, что он пройдёт 22 августа против дортмундской Боруссии.

Тем временем Ливерпуль готовит серьёзное предложение по Барколя.

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