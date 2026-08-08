Двукратный победитель Лиги чемпионов переходит в клуб МЛС

Бывший полузащитник Барселоны и Комо Серхи Роберто близок к переходу в Лос-Анджелес Гэлакси.

По информации Фабрицио Романо, 34-летний испанец достиг устной договорённости с американской командой.

Отмечается, что сейчас стороны занимаются подготовкой официальных документов для завершения сделки.

Добавим, что инсайдер передаёт, что финансовые детали и срок соглашения пока не раскрываются. Напомним, что этим летом Роберто покинул Комо в статусе свободного агента.

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