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Футбол

Игрок сборной Испании кардинально сменил имидж, выполнив обещание после победы на ЧМ-2026

Хавбек Барселоны Гави перекрасил волосы в необычный цвет.
Вчера, 15:55       Автор: Игорь Мищук
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Полузащитник Барселоны и сборной Испании Гави сдержал свое обещание после победы команды на чемпионате мира-2026.

Во время турнира 22-летний футболист заявил, что в случае триумфа его национальной сборной он покрасит волосы в розовый цвет.

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После завоевания Испанией трофея полузащитник выполнил обещанное, показав результат в социальных сетях.

"Человек слова", - написал Гави в Instagram.

Напомним, что в финале ЧМ-2026 сборная Испании одолела Аргентину со счетом 1:0. Победный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес.

Ранее еще один игрок сборной Испании Марк Кукурелья также выполнил обещание и сделал особенное тату после победы на ЧМ-2026.

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