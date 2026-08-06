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Футбол

Салах подписал контракт с Трабзонспором

Египтянин решил переехать в Турцию.
Вчера, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Мохамед Салах / trabzonspor.org.tr
Мохамед Салах / trabzonspor.org.tr

Мохамед Салах готов к переходу в Трабзонспор.

Турецкий клуб объявил, что египтянин уже подписал контракт.

Ранее сообщалось, что Салах получит двухлетнее соглашение с зарплатой в 17 млн евро в год.

Напомним, что нападающий накануне покинул Ливерпуль свободным агентом. В мерсисайдском клубе Салах провел 315 матчей и выиграл девять трофеев.

Ранее также сообщалось, что Реал все же попробует удержать своего нападающего.

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