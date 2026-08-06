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"Организм подскажет": Альварес рассказал, когда уйдет из бокса

Бывший абсолютный чемпион намекнул на скорое завершение карьеры.
Вчера, 16:40       Автор: Игорь Мищук
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира Сауль Альварес поразмышлял о завершении карьеры.

36-летний мексиканский боксер отметил, что ему еще недолго осталось находиться в ринге.

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"Мой организм подскажет мне, когда нужно завершить карьеру. Когда я, работая в зале, пропущу много ударов, и мое тело не отреагирует на это так, как раньше, я буду знать, что пора уходить. Я не буду драться после таких тренировок. Ты можешь все увидеть и почувствовать в тренировочном лагере. Ты чувствуешь, как реагирует или не реагирует твое тело.

Но мне осталось недолго. У меня есть вещи, которых мне необходимо достичь за пределами бокса", - приводит слова Альвареса The Ring.

Напомним, что свой ближайший бой Альварес проведет 31 октября против чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе Кристиана Мбилли.

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