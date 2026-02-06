Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P от ESPN, Стивенсон улучшил позиции

Авторитетный портал ESPN представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Лидерство в списке сохранил обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.

Вторая позиция остается за абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ, а на третье место вышел обладатель поясов WBA, WBC и WBO во второй наилегчайшей весовой категории Джесси Родригес.

Новый чемпион WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон после победы над Теофимо Лопесом поднялся с седьмой на четвертую позицию, которую теперь делит с Дмитрием Биволом.

Также в десятку лучших вернулся бывший абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес.

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Джесси Родригес

4-5. Шакур Стивенсон

4-5. Дмитрий Бивол

6. Артур Бетербиев

7. Давид Бенавидес

8. Дзунто Накатани

9. Девин Хэйни

10. Сауль Альварес

