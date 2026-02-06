Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P от ESPN, Стивенсон улучшил позиции
Авторитетный портал ESPN представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
Лидерство в списке сохранил обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.
Вторая позиция остается за абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ, а на третье место вышел обладатель поясов WBA, WBC и WBO во второй наилегчайшей весовой категории Джесси Родригес.
Новый чемпион WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон после победы над Теофимо Лопесом поднялся с седьмой на четвертую позицию, которую теперь делит с Дмитрием Биволом.
Также в десятку лучших вернулся бывший абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес.
Рейтинг P4P от ESPN:
- 1. Александр Усик
- 2. Наоя Иноуэ
- 3. Джесси Родригес
- 4-5. Шакур Стивенсон
- 4-5. Дмитрий Бивол
- 6. Артур Бетербиев
- 7. Давид Бенавидес
- 8. Дзунто Накатани
- 9. Девин Хэйни
- 10. Сауль Альварес
Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли обсудил с Усиком возможный бой.
