Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P от ESPN, Стивенсон улучшил позиции

Опубликован обновленный список лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Вчера, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный портал ESPN представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Лидерство в списке сохранил обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.

Вторая позиция остается за абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ, а на третье место вышел обладатель поясов WBA, WBC и WBO во второй наилегчайшей весовой категории Джесси Родригес.

Шакур разгромил Теофимо, отобрав у него титул в первом полусреднем весе

Новый чемпион WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон после победы над Теофимо Лопесом поднялся с седьмой на четвертую позицию, которую теперь делит с Дмитрием Биволом.

Также в десятку лучших вернулся бывший абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес.

Рейтинг P4P от ESPN:

  • 1. Александр Усик
  • 2. Наоя Иноуэ
  • 3. Джесси Родригес
  • 4-5. Шакур Стивенсон
  • 4-5. Дмитрий Бивол
  • 6. Артур Бетербиев
  • 7. Давид Бенавидес
  • 8. Дзунто Накатани
  • 9. Девин Хэйни
  • 10. Сауль Альварес

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли обсудил с Усиком возможный бой.

