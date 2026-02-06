iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Вингер Реала получил дисквалификацию и пропустит матчи с Бенфикой

Родриго наказали за оскорбительные высказывания в адрес арбитра.
Вчера, 10:32       Автор: Игорь Мищук
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Вингер Реала Родриго не поможет своей команде в матчах первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает AS, 25-летний футболист получил двухматчевую дисквалификацию после удаления в поединке заключительного тура общего этапа еврокубка с Бенфикой (2:4). Тогда игрок под занавес встречи заработал две желтые карточки за оскорбительные высказывания в адрес арбитра.

Читай также: Стало известно, почему Реал не подписал ни одного игрока

Таким образом, бразильский вингер не сможет принять участие в обоих стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов против той же лиссабонской команды, которые состоятся 17 и 25 февраля.

В нынешнем сезоне Родриго провел в составе Реала 26 поединков во всех турнирах, записав на свой счет три гола и шесть ассистов.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: родриго Реал Мадрид

Статьи по теме

Лидер Челси определился с приоритетом на фоне интереса ПСЖ Лидер Челси определился с приоритетом на фоне интереса ПСЖ
Реал с Ленем третий раз подряд проиграл в Евролиге Реал с Ленем третий раз подряд проиграл в Евролиге
Стало известно, почему Реал не подписал ни одного игрока Стало известно, почему Реал не подписал ни одного игрока
Известны три игрока, которых продаст Реал Мадрид Известны три игрока, которых продаст Реал Мадрид

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK