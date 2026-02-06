Вингер Реала получил дисквалификацию и пропустит матчи с Бенфикой

Родриго наказали за оскорбительные высказывания в адрес арбитра.

Вингер Реала Родриго не поможет своей команде в матчах первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает AS, 25-летний футболист получил двухматчевую дисквалификацию после удаления в поединке заключительного тура общего этапа еврокубка с Бенфикой (2:4). Тогда игрок под занавес встречи заработал две желтые карточки за оскорбительные высказывания в адрес арбитра.

Таким образом, бразильский вингер не сможет принять участие в обоих стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов против той же лиссабонской команды, которые состоятся 17 и 25 февраля.

В нынешнем сезоне Родриго провел в составе Реала 26 поединков во всех турнирах, записав на свой счет три гола и шесть ассистов.

