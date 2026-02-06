iSport.ua
Дженоа собирается продлить контракт с Малиновским

"Россоблу" готовы заключить новый договор с украинским полузащитником.
Вчера, 07:58       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский может продлить контракт с итальянским клубом.

Как сообщает TMW, после закрытия трансферного окна "россоблу" намерены сосредоточиться на переподписании договоров со своими основными игроками. Кроме украинца, новые соглашения будут также предложены Аарону Мартину и Калебу Экубану.

Читай также: Гол и почти "сухой лист" от Малиновского в обзоре матча Лацио - Дженоа

По информации источника, в ближайшие дни руководство генуэзского клуба запланировало встречи с футболистами, чтобы обсудить продление сотрудничества.

Отметим, что действующий контракт Малиновского с Дженоа рассчитан до июня 2027 года.

В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел за генуэзцев 22 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Малиновский был признан автором лучшего гола месяца в Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Руслан Малиновский

