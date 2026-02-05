Сборная Украины проиграла Великобритании в Европейском кубке наций

Подопечные Дмитрия Христича потерпели досадное поражение на старте очередного этапа Европейского кубка наций. Британская сборная оформила волевую победу над национальной командой Украины.

"Сине-желтые" повели в первом периоде, когда Пересунько реализовал большинство. На старте второй 20-минутки Захаров удвоил преимущество команды Христича. Впрочем, британцы ответили шайбами ​​Нилсона и Ларкина.

Третий период стал безголевым, поэтому матч перешел в овертайм. Там на первых секундах Керк получил выход 1 в 0 и вырвал победу для Великобритании. В другом поединке квартета сборная Словении обыграла Польшу (4:3).

Европейский кубок наций

Группа I. Эдинбург, Соединенное Королевство

Великобритания – Украина – 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

0:1 - 15" Пересунько

0:2 - 23" Захаров

1:2 - 31" Нилсон

2:2 - 36" Ларкин

3:2 - 61" Керк

