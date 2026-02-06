iSport.ua
Атлетико разгромил Бетис в Кубке Испании

"Матрасники" отправились в полуфинал.
Вчера, 00:10       Автор: Антон Федорцив
Атлетико / Getty Images
Атлетико / Getty Images

Севильцы упустили возможность в дебюте. Эззалзули не смог закрутить мяч в дальний угол. Столичный коллектив ответил голом – Коке подал угловой на ближнюю штангу, где самым ловким оказался Ганцко.

Бетис пришел в себя в середине тайма. Сначала Авила с выгодной позиции отправил мяч выше перекладины. Затем Антони обострил ситуацию прострелом на ближнюю, а Деосса не смог пробить Облака на добивании.

Но перед перерывом Атлетико нанес двойной удар. Удвоил преимущество мадридцев Симеоне, замкнув прострел Руджери. А потом новичок "матрасников" Лукман разобрался с защитниками и попал в угол ворот.

Во второй половине Атлетико только развил успех. Четвертый гол оформил Гризманн, поймавший голкипера выстрелом из острого угла. А добил "гелиополитов" точным ударом в дальний угол Альмада.

Статистика матча Бетис – Атлетико 1/4 финала Кубка Испании

Бетис – Атлетико – 0:5
Голы: Ганцко, 12, Симеоне, 30, Лукман, 37, Гризманн, 62, Альмада, 83

Ожидаемые голы (xG): 0.56 - 2.86
Владение мячом: 42 % - 58 %
Удары: 8 - 12
Удары в створ: 2 - 6
Угловые: 3 - 5
Фолы: 11 - 11

