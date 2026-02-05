Динамо отпустило провального форварда за океан

Киевское Динамо еще раз отдало в аренду нападающего Эрика Рамиреса. Карабобо из венесуэльской Валенсии представил новичка, сообщает официальный X клуба.

"Гранатовые" подписали венесуэльца до конца сезона. Рамирес провел первую половину кампании в пражском Богемиансе 1905 года. Контракт с Динамо рассчитан до лета.

В нынешнем сезоне Рамирес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Форвард выступал на родине еще на заре карьеры. Тогда он защищал цвета столичного Эстудиантеса и Саморы из Баринаса.

Тем временем Динамо обыграло в спарринге Верес из Ровно.

