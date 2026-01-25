Динамо с дублем Кабаева разгромило Малишеву в спарринге

Команда Игоря Костюка одержала волевую победу в контрольном поединке. Матч продолжался 120 минут. Малишева повела в дебюте, когда Ибиши воспользовался неловкими действиями Тиаре и пробил Суркиса.

"Бело-синие" отыгрались на 10-й минуте – Кабаев замкнул прострел Огунданы вдоль ворот. Он же вывел Динамо вперед после 40-й. На этот раз вингер мощно пробил в ближний с угла вратарской.

Спустя несколько минут Огундана низовым ударом закрепил преимущество киевлян. На 72-й минуте Буяльский с рикошетом завершил атаку Динамо после перехвата. А затем Герич в затяжной атаке переправил мяч в сетку.

Позже забил и Герреро, реализовав выход с глазу на глаз. Вскоре точным ударом под штангу с линии штрафной отличился Осипенко. Точку поставил Пихаленок – он мастерски исполнил одиннадцатиметровый.

Контрольный матч

Динамо – Малишева – 8:1

Динамо (1-й тайм): Суркис – Вивчаренко, Тиаре, Попов, Караваев – Бражко, Яцык, Шапаренко, Кабаев, Огундана – Пономаренко

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!