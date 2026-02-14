Динамо победило РФШ на финише сборов

"Бело-синие" одержали вторую победу за день.

После феерической победы над кишиневским Зимбру (5:3) подопечные Игоря Костюка скромнее обыграли латвийский РФШ. Главные события произошли во второй 45-минутке.

В первой половине Динамо больше владело мячом. Но действительно острых моментов дело не доходило. Занести в актив киевляне могут выстрел Редушко (угловой), попытку Пономаренко издалека (мимо) и удар Пихаленка в руки киперу.

На старте второго тайма команды обменялись упущенными возможностями. После выстрела Вивчаренко мяч просвистел рядом с девяткой рижан. А после мощного удара Икауниекса мяч обошел ворота "бело-синих".

Впоследствии Волошин размял кипера низовым ударом. А на 61-й минуте вратарь помочь РФШ уже не смог. Это Бражко решился на удар метров с 25-ти и попал под штангу.

Удвоило преимущество Динамо под занавес поединка. Пономаренко заработал одиннадцатиметровый и сам его уверенно реализовал. С победой в активе команда Костюка отправится домой.

Контрольный матч

Динамо – РФШ – 2:0

Голы: Бражко, 61, Пономаренко, 86 (пенальти)

Динамо (1-й тайм): Нещерет – Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Бражко, Шапаренко, Пихаленок – Волошин, Пономаренко, Редушко

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!