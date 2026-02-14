Динамо победило РФШ на финише сборов
После феерической победы над кишиневским Зимбру (5:3) подопечные Игоря Костюка скромнее обыграли латвийский РФШ. Главные события произошли во второй 45-минутке.
В первой половине Динамо больше владело мячом. Но действительно острых моментов дело не доходило. Занести в актив киевляне могут выстрел Редушко (угловой), попытку Пономаренко издалека (мимо) и удар Пихаленка в руки киперу.
На старте второго тайма команды обменялись упущенными возможностями. После выстрела Вивчаренко мяч просвистел рядом с девяткой рижан. А после мощного удара Икауниекса мяч обошел ворота "бело-синих".
Впоследствии Волошин размял кипера низовым ударом. А на 61-й минуте вратарь помочь РФШ уже не смог. Это Бражко решился на удар метров с 25-ти и попал под штангу.
Удвоило преимущество Динамо под занавес поединка. Пономаренко заработал одиннадцатиметровый и сам его уверенно реализовал. С победой в активе команда Костюка отправится домой.
Контрольный матч
Динамо – РФШ – 2:0
Голы: Бражко, 61, Пономаренко, 86 (пенальти)
Динамо (1-й тайм): Нещерет – Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Бражко, Шапаренко, Пихаленок – Волошин, Пономаренко, Редушко
