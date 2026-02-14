Манчестер Сити - Солфорд 2:0: обзор матча и результат игры 14.02.2026
В субботу, 14 февраля, Манчестер Сити принимал на своем поле Солфорд в рамках 1/16 финала Кубка Англии.
Подопечные Хосепа Гвардиолы со скромным счетом обыграли соперника из четвертого английского дивизиона, одержав победу 2:0.
Хозяева поля повели в противостоянии уже в дебюте встречи благодаря автоголу - Райан Аит-Нури прострелил с левого фланга, а Алфи Доррингтон срезал мяч в свои ворота.
Манчестер Сити продолжал доминировать, однако удвоил свое преимущество только под конец поединка. На 81-й минуте зимний новичок команды Марк Геи успешно сыграл на добивании после сейва голкипера, забив тем самым свой дебютный гол в составе "горожан".
Статистика матча Манчестер Сити - Солфорд 1/16 финала Кубка Англии
Манчестер Сити - Солфорд 2:0
Голы: Доррингтон, 6 (аг), Геи, 81
Ожидаемые голы (xG): 2.42 - 0.36
Владение мячом: 80% - 20%
Удары: 19 - 6
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 7 - 6
Фолы: 8 - 5
Манчестер Сити: Траффорд - Оллин (Макайду, 22), Хусанов, Стоунс (Геи, 65), Аит-Нури (О'Райлли, 64) - Льюис, Нико (Родри, 75), Рейндерс - Фоден (Семенио, 65), Мармуш, Шерки.
Солфорд: Янг - Доррингтон, Купер, Оу (Тертон, 79) - Лонджело, Вудберн (Бутчер, 79), Грант (Эшли, 70), Остерфилд, Гарбутт - Грейдон (Эхибхитиомхан, 86), Н'Май (Юдо, 70).
Предупреждения: Н'Май, Лонджело.
