iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Роналду забил в первом поединке после бойкота

Португальцу хватило 18 минут в поле.
Сегодня, 20:20       Автор: Антон Федорцив
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Криштиану Роналду возобновил выступления за аравийский Ан-Наср. Звездный нападающий вышел в старте на матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Фатеха.

Именно лидер команды открыл счет. На 18-й минуте Мане вошел в штрафную слева и прострелил в центр площадки. А там Роналду в касание отправил мяч в угол.

Португальский форвард пропустил два тура Про-Лиги. Роналду остался недоволен отсутствием подписаний в зимнее окно. Он также подверг критике аравийских функционеров за симпатии к столичному Аль-Хилялю.

Кстати, англичанин Харри Кейн покорил гроссмейстерский рубеж по голам на протяжении карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

Статьи по теме

Роналду пропустит второй матч подряд из-за протеста Роналду пропустит второй матч подряд из-за протеста
Роналду может покинуть Ан-Наср после скандала Роналду может покинуть Ан-Наср после скандала
Ювентус нашел новый вариант в Турции Ювентус нашел новый вариант в Турции
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде выиграла спринт на Олимпиаде-2026, Джима - лучшая среди украинок
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Интер сыграет с Ювентус, Реал Мадрид встретится с Реал Сосьедад, Зинченко против Фортуны Ситтард
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Европа21:46
Ньюкасл в большинстве выбил Астон Виллу из Кубка Англии
Украина21:25
Календарь Динамо: "бело-синие" закрыли сборы победой над РФШ
Олимпийские игры20:51
Марусяк и Калиниченко не попали в финал Олимпиады
Другие страны20:20
Роналду забил в первом поединке после бойкота
Европа20:02
Челси потерял из-за травмы основного защитника
Европа19:48
Кейн покорил гроссмейстерский бомбардирский рубеж
Европа19:16
Манчестер Сити с дебютным голом Геи одолел представителя четвертого дивизиона в Кубке Англии
Футзал19:15
Экстра-лига по футзалу: Фурнитура переиграла Авалон
Олимпийские игры18:57
Штольц выиграл второе "золото" Олимпийских игр-2026
Бокс18:44
"Не думаю, что есть гарантии": Промоутер Джошуа ответил, вернется ли он в ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK