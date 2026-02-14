Роналду забил в первом поединке после бойкота

Форвард Криштиану Роналду возобновил выступления за аравийский Ан-Наср. Звездный нападающий вышел в старте на матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Фатеха.

Именно лидер команды открыл счет. На 18-й минуте Мане вошел в штрафную слева и прострелил в центр площадки. А там Роналду в касание отправил мяч в угол.

Португальский форвард пропустил два тура Про-Лиги. Роналду остался недоволен отсутствием подписаний в зимнее окно. Он также подверг критике аравийских функционеров за симпатии к столичному Аль-Хилялю.

🔵🟡🔙 Cristiano Ronaldo scores his career goal number 962 as soon as he returns in Al Nassr squad.



The first one since turning 41. 🎂@Rtiban1 🎥 pic.twitter.com/PoJuyGeiAJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2026

Кстати, англичанин Харри Кейн покорил гроссмейстерский рубеж по голам на протяжении карьеры.

