Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Статуя Криштиану Роналду пострадала вследствие поджога неизвестным злоумышленником.
Инцидент произошел в родном городе футболиста Фуншале на острове Мадейра возле музея португальского футбола.
Читай также: Роналду достроил 30-миллионный особняк, где собирается жить на пенсии
Поджигатель с ником zaino.tcc.filipe снял акт вандализма на видео и опубликовал его на своей странице в Instagram.
"Последнее предупреждение Бога", - подписал снятое неизвестный.
На видео он поливает статую Роналду воспламеняющейся жидкостью и поджигает, а затем начинает танцевать под музыку.
A estátua de Cristiano Ronaldo, localizada em frente ao Museu CR7 na Ilha da Madeira, em Portugal, foi incendiada. A informação foi divulgada pelo jornal português Record.— O Bairrista 🧉 (@O_Bairrista) January 20, 2026
📱 O próprio autor do ataque filmou a ação criminosa e publicou o vídeo em sua conta pessoal no Instagram.… pic.twitter.com/2l3CGVANd7
По данным газеты Correio da Manhã, личность поджигателя уже установлена. Он и раньше совершал подобные преступления, а португальская полиция работает над его поиском.
На данный момент официальной информации о масштабах ущерба, нанесенного скульптуре, пока нет.
Ранее сообщалось, что суд обязал Ювентус выплатить Роналду 11 миллионов евро.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!