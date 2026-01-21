Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Акт вандализма был совершен в родном городе португальца Фуншале.

Статуя Криштиану Роналду пострадала вследствие поджога неизвестным злоумышленником.

Инцидент произошел в родном городе футболиста Фуншале на острове Мадейра возле музея португальского футбола.

Поджигатель с ником zaino.tcc.filipe снял акт вандализма на видео и опубликовал его на своей странице в Instagram.

"Последнее предупреждение Бога", - подписал снятое неизвестный.

На видео он поливает статую Роналду воспламеняющейся жидкостью и поджигает, а затем начинает танцевать под музыку.

A estátua de Cristiano Ronaldo, localizada em frente ao Museu CR7 na Ilha da Madeira, em Portugal, foi incendiada. A informação foi divulgada pelo jornal português Record.



📱 O próprio autor do ataque filmou a ação criminosa e publicou o vídeo em sua conta pessoal no Instagram.… pic.twitter.com/2l3CGVANd7 — O Bairrista 🧉 (@O_Bairrista) January 20, 2026

По данным газеты Correio da Manhã, личность поджигателя уже установлена. Он и раньше совершал подобные преступления, а португальская полиция работает над его поиском.

На данный момент официальной информации о масштабах ущерба, нанесенного скульптуре, пока нет.

