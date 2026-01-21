iSport.ua
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Акт вандализма был совершен в родном городе португальца Фуншале.
Сегодня, 20:58       Автор: Игорь Мищук
Статуя Криштиану Роналду / Getty Images
Статуя Криштиану Роналду / Getty Images

Статуя Криштиану Роналду пострадала вследствие поджога неизвестным злоумышленником.

Инцидент произошел в родном городе футболиста Фуншале на острове Мадейра возле музея португальского футбола.

Роналду достроил 30-миллионный особняк, где собирается жить на пенсии

Поджигатель с ником zaino.tcc.filipe снял акт вандализма на видео и опубликовал его на своей странице в Instagram.

"Последнее предупреждение Бога", - подписал снятое неизвестный.

На видео он поливает статую Роналду воспламеняющейся жидкостью и поджигает, а затем начинает танцевать под музыку.

По данным газеты Correio da Manhã, личность поджигателя уже установлена. Он и раньше совершал подобные преступления, а португальская полиция работает над его поиском.

На данный момент официальной информации о масштабах ущерба, нанесенного скульптуре, пока нет.

Ранее сообщалось, что суд обязал Ювентус выплатить Роналду 11 миллионов евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Видео

