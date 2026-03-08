iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бенфика - Порту 2:2: обзор матча и результат игры 08.03.2026

Лиссабонцы совершили камбек во втором тайме, уступая в два мяча.
Вчера, 22:35       Автор: Игорь Мищук
Бенфика и Порту сыграли вничью / Getty Images
Бенфика и Порту сыграли вничью / Getty Images

В воскресенье, 8 марта, Бенфика принимала на своем поле Порту в матче 25-го тура чемпионата Португалии.

Подопечные Жозе Моуринью по ходу встречи уступали в два мяча лидеру португальской лиги, однако сумели совершить камбек и вырвать ничейный результат 2:2.

Читай также: Судаков вернулся в общую группу Бенфики

Порту открыл счет в поединке уже на десятой минуте усилиями Виктора Фрохольдта, а ближе к концу первого тайма Оскар Петушевски удвоил преимущество гостей.

Тем не менее в середине второй половины встречи Андреас Шельдеруп отквитал один мяч, а под занавес матча Леандро Баррейро восстановил паритет.

Уже в компенсированное к поединку время по красной карточке на скамейке запасных заработали главный тренер "орлов" Жозе Моуринью и защитник Николас Отаменди.

Ворота Бенфики в этом матче защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, а вернувшийся после травмы полузащитник Георгий Судаков провел весь поединок в запасе.

Порту с 66 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Португалии. Бенфика идет на третьей позиции, имея в своем активе 59 баллов.

Статистика матча Бенфика - Порту 25-го тура чемпионата Португалии

Бенфика - Порту 2:2

Голы: Шельдеруп, 69, Баррейро, 89 - Фрохольдт, 10, Петушевски, 40

Ожидаемые голы (xG): 1.30 - 2.14
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 20 - 14
Удары в створ: 6 - 6
Угловые: 8 - 2
Фолы: 11 - 17

Бенфика: Трубин - Дедич (Ба, 83), Араужу, Отаменди (А. Силва, 75), Даль - Риос, Барренечеа (Баррейро, 75) - Престианни (Лукабекио, 65), Рафа Силва (Иванович, 65), Шельдеруп - Павлидис.

Порту: Д. Кошта - А. Кошта, Беднарек, Кивер, Фернандеш (Моура, 58) - Фрохольдт, Варела, Вейга (Фофана, 46) - Пепе (В. Гомес, 46), Гюль (Моффи, 78), Петушевски (Сайнс, 64).

Предупреждения: Пепе, Вейга, Д. Кошта, Отаменди, Фернандеш, А. Кошта, В. Гомес.

Удаления: Отаменди, 90+1 (за пределами поля), Моуринью, 90+1 (за пределами поля).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика порту Анатолий Трубин чемпионат португалии

Статьи по теме

Судаков вернулся в общую группу Бенфики Судаков вернулся в общую группу Бенфики
Судаков близок к возвращению на поле после травмы Судаков близок к возвращению на поле после травмы
Оценка Трубина за пропущенный гол в игре против Жил Висенте Оценка Трубина за пропущенный гол в игре против Жил Висенте
Болонья встретится с Ромой, Лион сыграет с Сельтой: результаты жеребьевки Лиги Европы Болонья встретится с Ромой, Лион сыграет с Сельтой: результаты жеребьевки Лиги Европы

Видео

НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург
НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Швеция выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Легрейд стал лучшим в масс-старте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Полесье сыграет с Динамо, миланское дерби
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:55
Европа23:55
Милан второй раз в сезоне взял верх над Интером в дерби
Олимпийские игры23:38
Украина опустилась на второе место медального зачета Паралимпиады-2026
Украина23:00
Суперлига: Днепр победил Говерлу, Запорожье обыграло Старый Луцк
Европа22:35
Бенфика с Трубиным спаслась от поражения в матче с Порту
Киберспорт21:50
NaVi после стартовой победы проиграли parivision на PGL Wallachia Season 7
Футзал21:30
Экстра-лига по футзалу: Сухая Балка переиграла Тайр Эксперт
Европа21:12
Дженоа с Малиновским нанесла поражение Роме
Украина20:40
УПЛ: Заря разгромила Полтаву, ничья Карпат и Кудривки, Динамо одолело Полесье
Украина20:26
Дубль Пономаренко принес Динамо волевую победу над Полесьем
Биатлон19:45
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Перро и Жанмонно лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK