Хави обвинил Лапорту в срыве возвращения Месси

Бывший игрок и тренер Барселоны Хави в интервью для Diario Sport поделился информацией о том, как Лапорта помешал возвращению Лионеля Месси в 2023 году.

Как заявил испанский специалист, после победы на чемпионате мира 2022 Месси связался с Хави и сообщил, что готов вернуться в состав каталонской команды.

Однако позже президент остановил все переговорные процессы с агентом Лионеля в лице его отца Хорхе Месси.

Лапорта сказал мне буквально следующее: если Лео вернется, против него начнут настоящую войну, и он не может себе этого позволить. А потом внезапно Лео перестал отвечать на мои звонки, потому что с другой стороны ему уже сообщили, что это невозможно. Я позвонил его отцу и сказал: "Так не может быть, Хорхе". А он ответил: "Поговори с президентом", — цитирует слова Хави издание.

