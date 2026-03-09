Уордли высказался о выборе соперника для Усика

Чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли рассказал, что думает о новости о бое Усик – Верховен.

"Точно так же, как и весь остальной мир. Не впечатлён. Бой не оправдал ожиданий. Понимаю, что в каком-то смысле Усик заслужил право делать то, что хочет. Но я ожидал, что это будет хотя бы действующий активный боксёр", — сказал британец в интервью Boxing News.

Не скажу, что я много знаю о Верховене и его уровне. В любом случае я сконцентрирован на своей карьере. Надеюсь, что Усик вернётся к боям против профессиональных боксёров, к боям против элитной оппозиции.

Также он заявил, что не удивлён решением WBC выставить на кон пояс, ведь суть и принципы бокса, также он отметил, что это решение нельзя считать слишком честным.

