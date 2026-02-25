iSport.ua
Уордли и Дюбуа сошлись в битве взглядов

Не обошлось без скандала.
Сегодня, 19:57       Автор: Антон Федорцив
Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель пояса WBO в хевивейте Фабио Уордли и экс-чемпион мира Даниэль Дюбуа продвигают очный поединок. Британские боксеры провели битву взглядов.

В длительной зрительной дуэли верх взял действующий чемпион. Дальше последовал и скандальный эпизод. Уордли подал Дюбуа руку, но тот отказался пожать правую руку соперника.

Поединок Уордли и Дюбуа состоится 9 мая. Бой примет арена Co-Op Live в английском Манчестере. На кону для британцев будет стоять пояс WBO.

Напомним, ранее WBC приняла окончательное решение об обязательной защите титула Усиком.

