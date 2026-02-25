Уордли и Дюбуа сошлись в битве взглядов
Обладатель пояса WBO в хевивейте Фабио Уордли и экс-чемпион мира Даниэль Дюбуа продвигают очный поединок. Британские боксеры провели битву взглядов.
В длительной зрительной дуэли верх взял действующий чемпион. Дальше последовал и скандальный эпизод. Уордли подал Дюбуа руку, но тот отказался пожать правую руку соперника.
WHAT A FIGHT 🔥@FabioWardley vs. @DynamiteDubois for the WBO world heavyweight crown 👑— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 25, 2026
🎟️ Buy WARDLEY vs DUBOIS HERE --> https://t.co/FoiaUucafv#WardleyDubois | May 9 | Live Exclusively on DAZN ▪️ pic.twitter.com/G0bcYU8no7
Поединок Уордли и Дюбуа состоится 9 мая. Бой примет арена Co-Op Live в английском Манчестере. На кону для британцев будет стоять пояс WBO.
Напомним, ранее WBC приняла окончательное решение об обязательной защите титула Усиком.
