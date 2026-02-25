iSport.ua
В Барселоне наградили лучшего игрока сезона-2024/25

Ламин Ямаль выиграл награду второй раз подряд.
Сегодня, 20:25       Автор: Андрей Безуглый
Ламин Ямаль / barcelona.com
Ламин Ямаль / barcelona.com

В Барселоне прошло вручение награды имени Альдо Ровиры.

Напомним, что премия была учреждена в 2010 году президентов клуба Жозепом Ровирой. Она выдается лучшему игроку сезона.

Победителя выбирает специальное жюри, собранное из журналистов. В этом году лучшим был признан Ламин Ямаль.

Отметим, что 18-летний испанец второй год подряд выиграет приз Ровиры. Рекордсменом по количеству этой награды остается Лионель Месси (6).

Ранее также сообщалось, что Барселона продвинулась в переговорах по Рэшфорду.

