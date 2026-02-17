iSport.ua
Вингер Барселоны стал лидером по дриблингу среди топ-5 европейских лиг

Совершил 100 обводок.
Сегодня, 09:10       Автор: Валентина Чорноштан
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В матче против Жироны Ламин Ямаль сумел совершить очередную обводку, которая внесла его в рейтинг лучших дриблеров.

Испанец стал первым игроком в пяти ведущих европейских лигах в этом сезоне, совершившим 100 обводок.

Добавим, что вингеру понадобилось около 199 попыток для достижения такого результата.

Второе место в рейтинге занял игрок РБ Лейпциг Ян Диоманде. Он, в свою очередь, реализовал 74 обводки, предприняв 138 попыток.

К слову, за Яном  Диоманде охотится клуб из АПЛ.

