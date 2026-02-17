Вингер Барселоны стал лидером по дриблингу среди топ-5 европейских лиг
В матче против Жироны Ламин Ямаль сумел совершить очередную обводку, которая внесла его в рейтинг лучших дриблеров.
Испанец стал первым игроком в пяти ведущих европейских лигах в этом сезоне, совершившим 100 обводок.
Добавим, что вингеру понадобилось около 199 попыток для достижения такого результата.
100 - Lamine Yamal es el primer jugador que completa 100 regates en las cinco grandes ligas de Europa esta temporada (199 intentados), al menos 26 más que el segundo en este ranking (Yan Diomande, 74/138). Impacto. pic.twitter.com/wOEgEguGaT— OptaJose (@OptaJose) February 16, 2026
Второе место в рейтинге занял игрок РБ Лейпциг Ян Диоманде. Он, в свою очередь, реализовал 74 обводки, предприняв 138 попыток.
К слову, за Яном Диоманде охотится клуб из АПЛ.
