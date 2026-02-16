Арсенал собираются приобрести преемника Мартинелли

Арсенал нашёл игрока, который может стать долгосрочным преемником Габриэля Мартинелли.

Напомним, что бразильский вингер, хоть и важный игрок для "канониров", в этом сезоне получил меньше игрового времени. Издание добавляет, что Микель Артета хотел бы видеть на этой позиции другого футболиста.

Преемником 24-летнего Мартинелли может стать 19-летний Ян Диоманде из РБ Лейпциг. Немецкий клуб оценивает Диоманде в 100 миллионов евро, что означает, что Арсеналу нужно продать кого-то из своего состава.

Один из возможных трансферов может касаться самого Габриэля - его могут продать в какой-либо другой клуб. Добавим, что у него контракт с "канонирами" до 2027 года.

