Защитник Арсенала получил травму на разминке

Риккардо Калафьори получил травму на разминке перед матчем в Кубке Англии, сообщает Football Italia.

Перед домашней игрой против Уиган Атлетик итальянский защитник получил повреждение, и вместо него на поле вышел Букайо Сака.

Как отмечается, ранее у игрока была похожая ситуация лишь перед матчем с Брайтон — тогда левый защитник также не смог выйти на поле после разминки.

Добавим, что у Риккардо Калафьори имеются серьёзные проблемы с физической формой с момента перехода из Болонья в Арсенал за 50 миллионов евро.

К слову, бывший клуб итальянца окончательно выкупил хавбека у Милан.

