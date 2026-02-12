iSport.ua
Немецкий полузащитник Арсенала пропустит ближайшие матчи

Мышечная травма оставит Кая Хавертца вне игры.
Сегодня, 10:03       Автор: Валентина Чорноштан
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

У Кая Хаверца выявлена мышечная травма.

Теперь хавбек Арсенала не сможет поучаствовать как минимум в четырёх ближайших играх. Однако The Athletic подчеркивает, что травма не является серьёзной.

Немец не поможет "канонирам" в матчах против Брентфорда, Уигана, Вулверхэмптона и Тоттенхэма.

Добавим, что в этом сезоне Хаверц из-за травм сыграл всего в трёх матчах АПЛ.

Накануне ESPN опубликовал рейтинг худших трансферов, в списке имеются три украинца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Кай Хавертц

