Немецкий полузащитник Арсенала пропустит ближайшие матчи

У Кая Хаверца выявлена мышечная травма.

Теперь хавбек Арсенала не сможет поучаствовать как минимум в четырёх ближайших играх. Однако The Athletic подчеркивает, что травма не является серьёзной.

Немец не поможет "канонирам" в матчах против Брентфорда, Уигана, Вулверхэмптона и Тоттенхэма.

Добавим, что в этом сезоне Хаверц из-за травм сыграл всего в трёх матчах АПЛ.

