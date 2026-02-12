Раскрыты детали увольнения Томаса Франка

Накануне руководство Тоттенхэма сообщило об увольнении своего главного тренера Томаса Франка. Датский специалист проработал почти год у руля "шпор".

По информации The Athletic, игроки одобрили такое решение внутри команды, поскольку многим не нравился стиль Франка. Также состав "шпор" считал, что личность тренера, по их мнению, не соответствовала уровню большого клуба.

Кроме того, The Telegraph отмечает, что бывший тренер был одержим Арсеналом и очень часто сравнивал Тоттенхэм с "канонирами", из-за чего это сильно раздражало игроков.

Отмечается, что Энджа Постекоглу футболисты полюбили больше: они прислушивались к его словам и проявляли больше уважения к коучу, чем к Томасу.

Теперь Тоттенхэм находится в поисках нового тренера. Один из вариантов — вернуть своего бывшего наставника.

