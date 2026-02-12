iSport.ua
Раскрыты детали увольнения Томаса Франка

Стиль и сравнения с Арсеналом надоели.
Сегодня, 07:39       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Тоттенхэма / Getty Images
Игроки Тоттенхэма / Getty Images

Накануне руководство Тоттенхэма сообщило об увольнении своего главного тренера Томаса Франка. Датский специалист проработал почти год у руля "шпор".

По информации The Athletic, игроки одобрили такое решение внутри команды, поскольку многим не нравился стиль Франка. Также состав "шпор" считал, что личность тренера, по их мнению, не соответствовала уровню большого клуба.

Кроме того, The Telegraph отмечает, что бывший тренер был одержим Арсеналом и очень часто сравнивал Тоттенхэм с "канонирами", из-за чего это сильно раздражало игроков.

Отмечается, что Энджа Постекоглу футболисты полюбили больше: они прислушивались к его словам и проявляли больше уважения к коучу, чем к Томасу.

Теперь Тоттенхэм находится в поисках нового тренера. Один из вариантов — вернуть своего бывшего наставника.

