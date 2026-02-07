iSport.ua
Манчестер Юнайтед без проблем одолел Тоттенхэм

"Красные дьяволы" выигрывают свой четвертый матч подряд.
Вчера, 16:55       Автор: Валентина Чорноштан
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Матч 25-го тура АПЛ начался с того, что сразу со стартового свистка Манчестер Юнайтед сознательно отдал владение мячом Тоттенхему и ждал своих шансов в контратаках, которые проводил чрезвычайно быстро. Этот план Майкла Каррика сработал: МЮ удалось забить гол уже на 38-й минуте матча.

После этого Тоттенхем пытался что-то создать возле ворот Ламменса, однако у них ничего не получилось, и под конец первого тайма победителями первой 45-минутки стали "красные дьяволы", которые смогли противостоять натиску Симонса и компании.

Во втором тайме Томас Франк потерял игрока из-за травмы - Дестини Удоги, что повлияло на ход второй половины игры. Кроме того, главный тренер Тоттенхема решил выпустить атакующих игроков в надежде вырвать ничью, но этим он лишь усугубил ситуацию: МЮ получила возможность для контратак, и Бруну Фернандеш сделал счет 2:0.

Статистика матча Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0
Голы: Мбемо 38, Фернандеш 81

Ожидаемые голы (xG): 1,79 - 0,49
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 23 - 7
Удары в створ: 10 - 1
Угловые: 7 - 0
Фолы: 12 - 11

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Манчестер Юнайдет

